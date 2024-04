Bia Haddad e Thiago Monteiro avançam de fase no Torneio de Madri

A tenista paulista enfrentará a americana Emma Navarro, enquanto o cearense jogará contra o grego Stefanos Tsitsipas

David GRAY / AFP Bia é a número 14 do mundo



Os brasileiros Beatriz Haddad Maia e Thiago Monteiro venceram as partidas que disputaram nesta quinta-feira (25), no WTA 1000 (Torneio de Madri), Espanha. Ambos venceram as disputas sem perder sets e também avançaram na competição, que é a preparatória para Ronald Garros. A número 14 do mundo, Bia ganhou da italiana Sara Errani por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em uma partida de 1h15. Sendo assim e com a vitória desta partida, Haddad conquistou duas vitórias seguidas na temporada, fato que não acontecia desde fevereiro. Há 11 dias, ela também venceu Anna-Lena Friedsam em um duelo do Brasil contra Alemanha, pela Billie Jean King Cup, na capital paulista. Na segunda rodada, em Madri, (ela foi “bye” na rodada de abertura por ser cabeça de chave), Haddad exibiu uma atuação que fez recordar os melhores momentos do ano passado, quando marcou a semifinal de Roland Garros, em Paris. Foi sua primeira vitória na chave principal de Madri, local onde ela tem um histórico negativo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp Já na terceira rodada, Bia enfrenta Emma Navarro, a americana de 22 anos e atual 23ª do ranking. As duas já se enfrentaram anteriormente apenas uma vez, com a vitória de Navarro, no ano de 2021, com direito a um “pneu” (6/0) e tudo no placar. Na terceira rodada, Bia enfrentará a americana Emma Navarro, de 22 anos e atual 23ª do ranking. Elas se enfrentaram apenas uma vez no circuito, com vitória da atleta dos Estados Unidos, em 2021, com direito a um “pneu” (6/0) no placar.

Thiago Monteiro iniciou sua trajetória na chave principal com vitória sobre o sérvio Dusan Lajovic por 6/4 e 6/3, após superar a fase de qualifying. O brasileiro que ocupa a posição de 118 do ranking será o adversário de estreia do grego Stefanos Tsitsipas, que vem ganhando notoriedade na Europa, o grego foi campeão do Masters 1000 de Montecarlo e vice em Barcelona nas últimas semanas. Tsitsipas é o atual número sete do mundo.

*Com informações do Estadão Conteúdo