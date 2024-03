Bia Haddad perde para russa e cai na terceira rodada em Indian Welles

Brasileira não conseguiu quebrar tabu de nunca ter vencido Anastasia Pavlyuchenkova; apesar da derrota, ela ainda terá a chance de jogar na chave de duplas, ao lado da americana Taylor Townsend

Reprodução/Twitter/@timebrasil Bia Haddad perdeu para Anastasia Pavlyuchenkova de virada



A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia foi eliminada do WTA 1.000 de Indian Wells na madrugada desta segunda-feira (11), após ser derrotada pela russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/3, em um jogo que durou duas horas e 40 minutos. Com essa derrota, a brasileira, que é a número 13 do ranking, encerrou sua participação na terceira rodada da competição. Essa foi a terceira vez que Bia enfrentou Pavlyuchenkova. Até agora, não conseguiu vencê-la. Antes de Indian Wells, a russa havia vencido Bia em Hong Kong, em 2023, e em Adelaide, no início deste ano. Pavlyuchenkova, que está atualmente na 24ª posição do ranking, enfrentará a ucraniana Marta Kostyuk na próxima fase da chave de simples.

No confronto, Bia dominou o primeiro set, abrindo 2 a 0 e mantendo a vantagem até fechar em 6 a 2. No segundo set, Pavlyuchenkova reagiu, empatando o jogo em 1 a 1 com um 6 a 4. No set decisivo, a russa conseguiu quebrar o serviço da brasileira duas vezes, vencendo quatro games seguidos e fechando o jogo em 6 a 3. Apesar da derrota, Bia Haddad ainda terá a chance de jogar na chave de duplas. Ao lado da americana Taylor Townsend, ela enfrentará as japonesas Eri Hozumi e Makoto Ninomiya na noite desta segunda-feira.

*Com informações do Estadão Conteúdo