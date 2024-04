Bia Haddad é eliminada do Madrid Open após perder para polonesa número 1 do mundo

Brasileira foi derrotada por Iga Świątek por 2 sets a 1; confronto teve duração de 2 horas e 29 minutos

A brasileira somou 205 pontos no ranking mundial



Beatriz Haddad Maia vence primeiro set, mas não resistiu ao jogo da líder do ranking mundial e acabou sendo derrotada pela polonesa Iga Swiatek por 2 sets a 1, com parciais de (4/6, 6/0 e 6/2), em partida pelas quartas de final do WTA 1000 de Madri de Tênis 2024, nesta terça-feira (30). O confronto teve duração de 2 horas e 29 minutos. Na semifinal, a tenista europeia vai encarar a vencedora do confronto entre a americana Madison Keys e a tunisiana Ons Jabeur, que se enfrentam em partida prevista para a tarde desta terça. A derrota, portanto, não apaga a trajetória de grande triunfo da atual número 14 que ganhou da sexta do mundo e fez a número 1 perder um set, encerrando sua melhor participação no WTA 1000 de Madri. Com as suas vitórias, a brasileira somou 205 pontos no ranking mundial.