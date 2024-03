Bia Haddad perde para britânica Katie Boulter e está fora do WTA 1000 de Miami

Esse foi o segundo encontra das tenistas em menos de um mês, contudo, diferentemente do que aconteceu em San Diego, a brasileira desta vez não ofereceu muita resistência e caiu por 2 sets a 0

A brasileira Bia Haddad perdeu para a britânica Katie Boulter e está fora do WTA 1000 de Miami. Esse foi o segundo encontra das tenistas em menos de um mês, contudo, diferentemente do que aconteceu em San Diego, no fim de fevereiro, a brasileira desta vez não ofereceu muita resistência e caiu por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3, a rodada noturna de sábado. A tenista brasileira, 13ª do mundo, ainda não conseguiu encaixar uma boa sequência na temporada e agora acumula 8 vitórias em 17 partidas. Contra a 30ª do ranking, Bia não teve muitas chances em Miami. Em nenhum momento ameaçou o serviço da rival, que converteu 4 dos 7 break points que conquistou para fechar o jogo com facilidade.

Campeã em San Diego após bater a brasileira de virada na segunda rodada, Boulter foi muito superior a Bia Haddad nos pontos disputados com o primeiro saque. Fora da chave de simples, Bia Haddad ainda está na disputa de duplas. Ela e americana Taylor Townsend formam a dupla cabeça de chave número seis e estreiam contra Asia Muhammad e Alycia Parks, ambas dos Estados Unidos. O jogo está marcado para domingo.

