Bolívia anuncia Antônio Carlos Zago como novo treinador

Divulgação/Kashima Antlers Antônio Carlos Zago é o novo treinador da seleção boliviana



A seleção boliviana anunciou, na noite desta segunda-feira, 30, Antônio Carlos Zago como novo treinador. O brasileiro, de 54 anos, chega para substituir Gustavo Costas, demitido após o início ruim da Bolívia nas Eliminatórias da Copa Mundo de 2026. Zago estava sem trabalho desde junho, quando foi demitido pelo Coritiba. Pela equipe paranaense, foram sete derrotas e quatro empates. O profissional ainda disparou contra a diretoria do Coxa e reclamou das faltas de opções no elenco. A fala dita após a goleada sofrida contra o Grêmio, por 5 a 1, e foi o estopim para a diretoria optar pela demissão do técnico. Apesar disso, foi um dos nomes cotados pela Federação Boliviana de Futebol (FBF) para assumir o time, que ainda não pontuou nas Eliminatórias Sul-Americanas. A passagem do treinador pelo Bolívar, maior equipe do país, pesou na escolha. Por lá, ele ficou de maio de 2021 até o fim de 2022, conquistando o Campeonato Boliviano e classificando a equipe para a Libertadores. A Bolívia perdeu os quatro jogos que disputou pelas Eliminatórias, incluindo para o Brasil, por 5 a 1, na estreia da competição. O objetivo dos bolivianos é voltar a disputar uma Copa do Mundo. A última participação da Bolívia em mundiais foi em 1994. Em 1993, os bolivianos foram os responsáveis pela primeira derrota da seleção brasileira na história das Eliminatórias, quando venceu por 2 a 0. O próximo compromisso da Bolívia será contra o Peru, no dia 16 de novembro, às 17h (horário de Brasília), em La Paz.