Bolsa Atleta registra número recorde de solicitações

Portal já recebeu mais de 8 mil pedidos; esportistas têm até às 23h59 para realizar inscrições

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministra do Esporte, Ana Moser destacou que benefício é uma política importante que atinge milhares de atletas



O Ministério do Esporte informou, nesta sexta-feira, 17, que a edição 2023 do Bolsa Atleta registrou número recorde de solicitações. Até às 13 horas desta sexta, foram realizados 8.164 pedidos. As inscrições se encerram ainda hoje às 23h59. Antes, a maior marca computada, no edital unificado 2019/2021, foi de 7.537 solicitações. A ministra do Esporte, Ana Moser, destacou a importância do benefício. “É uma política importante que atinge milhares de atletas e o Ministério do Esporte agradece a confiança do público com essa política, quando batemos o recorde de inscrições. Sempre trabalhamos para melhorar essa política para que ela atenda ainda mais atletas e com mais eficiência”, reforçou. Atualmente, o Bolsa Atleta contempla 6.419 atletas, divididos nas categorias Base (292 contemplados), Estudantil (241), Nacional (4.794), Internacional (847) e Olímpica/Paralímpica (245). Os repasses mensais variam entre R$ 370 e R$ 3.100, de acordo com a categoria.