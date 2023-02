Bolsa Atleta vai destinar R$ 82 milhões para apoiar atletas em 2023

Ministério do Esporte lançou nesta terça-feira, 31, o edital da nova edição do programa

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministra do Esporte, Ana Moser, disse que o Bolsa Atleta é uma das políticas mais importantes da pasta



O Bolsa Atleta de 2023 vai destinar R$ 82 milhões para apoiar atletas, a partir dos 14 anos, com destaque para as modalidades dos programas Olímpico e Paralímpico em competições realizadas no calendário de 2022. O valor foi divulgado pelo Ministério do Esporte nesta terça-feira, 31, durante o lançamento da edição do programa deste ano. “O Bolsa Atleta é uma das políticas mais importantes do Ministério do Esporte e beneficia milhares de atletas brasileiros que precisam desse apoio para manter os treinamentos, a preparação e para permanecerem avançando em suas carreiras esportivas. Com o incentivo, continuarão representando o Brasil em competições internacionais e praticando o esporte de alto desempenho no Brasil”, disse a ministra do Esporte, Ana Moser. As inscrições foram iniciadas nesta terça-feira e vão até 17 de fevereiro. O processo é feito totalmente online. Atualmente, o Bolsa Atleta beneficia 6.419 atletas, divididos nas categorias Base (292 contemplados), Estudantil (241), Nacional (4.794), Internacional (847) e Olímpica/Paralímpica (245). Os repasses mensais variam, segundo a categoria, entre R$ 370 e R$ 3.100.