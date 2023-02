Arsenal anuncia a contratação de Jorginho, ex-Chelsea, por R$ 75,8 milhões

Volante brasileiro naturalizado italiano assina contrato de um ano e meio com nova equipe de Londres

Arsenal/Divulgação Jorginho foi anunciado como novo reforço do Arsenal



O volante Jorginho, de 31 anos, foi anunciado nesta terça-feira, 31, como o novo reforço do Arsenal. O jogador brasileiro naturalizado italiano, que atuava no Chelsea, outro clube londrino, assinou contrato de um ano e meio com a nova equipe, com a possibilidade de extensão por mais uma temporada. O Arsenal vai pagar cerca de 12 milhões de libras (R$ 75,8 milhões) ao Chelsea. “Estou muito empolgado com esse novo desafio e mal posso esperar para entrar em campo, para ser honesto. Tudo aconteceu tão rápido. Fiquei um pouco surpreso, mas aproveitei esse incrível desafio”, comentou Jorginho, aos canais oficiais do Arsenal. O volante estava em sua quinta temporada no Stamford Bridge e atuou em 25 partidas na temporada 2022/23. No Chelsea, ele conquistou um Mundial de Clubes, uma Champions League, uma Supercopa da Uefa e uma Europa League.