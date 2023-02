Nottingham Forest anuncia a contratação do zagueiro Felipe, ex-Corinthians

Acordo do jogador brasileiro com o clube inglês vai até ao verão de 2024

Nottingham Forest/Divulgação Zagueiro Felipe é anunciado pelo Nottingham Forest, da Inglaterra



O Nottingham Forest, da Inglaterra, anunciou na noite desta terça-feira, 31, a contratação do zagueiro Felipe, de 33 anos, que atuou pelo Corinthians e, atualmente, defendia o Atlético de Madrid, da Espanha. O acordo do jogador brasileiro com o clube inglês vai até ao verão de 2024. “Era um sonho meu jogar na Premier League e estou muito animado por fazer parte deste clube maravilhoso e em rápido crescimento”, enfatizou Felipe. “Você pode ver que é um clube que quer crescer muito. É um grande desafio para mim e tomei uma decisão clara de fazer parte da história aqui e crescer com o clube”, acrescentou. O zagueiro chega ao Nottingham Forest depois de ter feito mais de 350 jogos ao longo da sua carreira, conquistando campeonatos em Portugal e Espanha e tendo feito 46 jogos na Champions League. Nascido em São Paulo, Felipe jogou pelo União Mogi e Bragantino quando jovem, antes de chegar ao Corinthians em 2012. Com 70 jogos pela Seleção Brasileira, o defensor mudou-se pela primeira vez para o estrangeiro em junho de 2016, para atuar no Porto. Felipe conquistou o título da Primeira Liga com o Porto em 2018, mesmo ano em que fez sua estreia internacional pelo Brasil em uma vitória por 5 a 0 em um amistoso sobre El Salvador. Já em 2019 o zagueiro ingressou no Atlético de Madrid, passando quatro anos e conquistando o título da La Liga com a equipe de Diego Simeone na temporada de 2020/21.