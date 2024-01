Botafogo apresenta zagueiro argentino Barboza e lateral-direito português Manafá

Clube terminou o Brasileirão em quinto lugar e agora precisa passar por uma fase preliminar

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Clube tenta retornar à fase de grupos da competição em 2024, já que não consegue esta classificação desde 2017



O Botafogo apresentou nesta terça-feira, 16, o zagueiro argentino Alexander Barboza, que possui experiência na Libertadores. Em entrevista, Barboza afirmou que não gosta de simplesmente afastar a bola. Apesar de admitir que não é o jogador mais rápido, o argentino ressaltou suas estratégias para se sobressair em campo. O Botafogo destacou em seus comunicados que Barboza foi um dos jogadores com maior número de duelos ganhos na última edição da Copa Libertadores. O clube está em busca de retornar à fase de grupos da competição em 2024, após não conseguir essa classificação desde 2017. Como terminou o Brasileirão na quinta colocação, o Botafogo precisa passar por uma fase preliminar. Além da contratação de Barboza, o Botafogo também anunciou a chegada do lateral-direito português Wilson Manafá. Aos 29 anos, Manafá estava no Granada, da Espanha, e assinou contrato com o Botafogo até dezembro de 2025. O jogador deve realizar exames médicos no Rio de Janeiro ainda esta semana.