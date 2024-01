Presidente do Hertha Berlin morre aos 43 anos

Anúncio foi divulgado pelas redes sociais do clube

Divulgação / Hertha BSC Kay Bernstein assumiu a presidência do clube em 2022



O presidente do Hertha Berlin, Kay Bernstein, morreu aos 43 anos nesta terça-feira, 16, de forma inesperada. A trágica notícia da morte do presidente foi anunciada pelas redes sociais do clube, que lamentou a perda de um “torcedor fanático”. Ele assumiu a liderança do time em 2022. “A família Hertha está de luto com os sobreviventes de Kay e seus pensamentos estão com sua família, amigos e companheiros durante este momento difícil”, diz o comunicado divulgado pelo clube. O Hertha Berlin, que já foi campeão do Alemão em 1930 e 1931, enfrentou um momento difícil na temporada passada ao ser rebaixado da Bundesliga. Atualmente, a equipe ocupa a sétima posição na classificação da segunda divisão. A morte de Kay Bernstein pegou a todos de surpresa e deixou o clube em luto.