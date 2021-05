Bottas supera Hamilton e Verstappen e larga em 1º no GP de Portugal

É a primeira vez que o finlandês conquista a pole position nesta temporada da Fórmula 1; corrida está prevista para as 11 horas deste domingo

Divulgação/Instagram mercedesamgf1 Finlandês superou companheiro de Mercedes e garantiu a pole do GP de Portugal



Valtteri Bottas superou o companheiro de Mercedes Lewis Hamilton e Max Verstappen, e conquistou a pole position para o GP de Portugal. Neste sábado, 1º, o finlandês foi mais consistente que seus rivais na sessão classificatória e vai largar na posição de honra do grid pela primeira vez na temporada 2021 da Fórmula 1. O heptacampeão terminou em segundo, completando a dobradinha da escuderia alemã, e o holandês da Red Bull fechou em terceiro. A largada para o GP de Portugal, em Portimão, a terceira etapa da temporada 2021 da Fórmula 1, está prevista para as 11 horas (horário de Brasília) deste domingo. Foi a 17ª pole de Bottas na Fórmula 1. A Mercedes vai largar com seus dois carros na primeira fila do grid pela 76ª vez, o que reforça o domínio da equipe alemã na categoria nos últimos anos. Neste sábado, os carros da escuderia mostraram poder de reação e ótimo desempenho em condições adversas, com o vento forte.

“É bom o sentimento de estar na pole, sinto que já faz um tempo desde a última vez. As classificações têm sido meu ponto fraco, mas trabalhamos duro nesse fim de semana. O resultado me deixa em uma boa posição para amanhã”, comentou Bottas, aparentemente não muito animado mesmo com o resultado positivo na classificação. Hamilton não repetiu o bom desempenho da classificação anterior e cometeu alguns erros que foram determinantes para impedi-lo de conquistar a centésima pole na carreira neste sábado. No fim, o britânico fez a marca de 1min18s355, 0s007 mais lento que Bottas.

Verstappen, por sua vez, teve sua volta mais rápida (1min18s209) deletada na primeira tentativa do Q3 por exceder o limite de pista. Depois, o holandês se reabilitou, mas não o suficiente para largar em primeiro. Ele foi 0s0398 mais lento que Bottas e sairá do terceiro posto, dividindo a segunda fila no circuito português com o companheiro de Red Bull, o mexicano Sergio Pérez. O espanhol Carlos Sainz foi a melhor Ferrari na classificação, com o tempo de 1min19s039, e vai partir do quinto lugar, na terceira fila, ao lado do francês Esteban Ocon, que vem surpreendendo com a Alpine neste fim de semana em Portugal.

O jovem britânico Lando Norris, da McLaren, fechou a atividade na sétima posição, à frente do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. O francês Pierre Gasly sai em nono com a AlphaTauri, enquanto o alemão Sebastian Vettel reagiu neste fim de semana e vai largar entre os dez primeiros pela primeira vez desde o GP da Inglaterra, no ano passado. Correndo com a Aston Martin, o tetracampeão fechou o top 10 em Portimão. O bicampeão Fernando Alonso, da Alpine, sai do 13º lugar.

*Com Agência Estado