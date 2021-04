Flamengo multa Léo Pereira após ausência em treino e ida a festa

O zagueiro se reapresentou nesta sexta-feira, realizou teste de Covid-19 e foi reintegrado, mas não será relacionado para o jogo contra o Volta Redonda

NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Léo Pereira em campo durante partida pelo Flamengo



O Flamengo decidiu punir o zagueiro Léo Pereira, que faltou no treino da última quinta-feira, 29, e viu um vídeo seu em uma festa ser vazado. Através das redes sociais, o Rubro-Negro comunicou que o defensor se reapresentou na manhã de hoje, realizou o exame de diagnóstico para o novo coronavírus e foi reintegrado ao elenco. O atleta, porém, não foi relacionado para o confronto diante do Volta Redonda, fora de casa, no Estádio Raulino de Oliveira, pela semifinal do Campeonato Carioca – Rogério Ceni deve colocar jogadores da equipe titular para a decisão.

“Após faltar ao treino de quinta-feira (29.04), o atleta Léo Pereira se reapresentou hoje (30.04), realizou teste de Covid-19 (negativo), foi multado e reintegrado. Não será relacionado para o jogo contra o Volta Redonda”, informou o Rubro-Negro, que não detalhou qual o valor da multa aplicada ao jogador. A única justificativa do zagueiro para a ausência no treinamento no CT Ninho do Urubu, que começou às 14h30, por sua vez, foi que estava “passando mal”. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e Bruno Spindel, diretor executivo, teriam sido pegos de surpresa pela situação e reprovado a forma como tudo aconteceu.