Marcos diz que ‘antis’ estão tentando implantar crise para desestabilizar o Palmeiras

O ex-goleiro usou as redes sociais para dar a sua opinião sobre o atual momento do time alviverde, que pode ser eliminado precocemente do Campeonato Paulista neste final de semana

Reprodução/Instagram/Marcosgoleiro Marcos, ídolo do Palmeiras, falou sobre o atual momento do time



Marcos, eterno ídolo do Palmeiras, usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 30, para dar a sua opinião sobre o atual momento do time alviverde, que pode ser eliminado precocemente do Campeonato Paulista neste final de semana. No entendimento do ex-goleiro, os adversários, chamados de “antis”, estão tentando instaurar uma crise no Verdão para tentar desestabilizar o clube. O antigo arqueiro do Palestra ainda lembrou que o momento recente da equipe é bom, já que na última temporada foi campeã de três torneios: Paulistão, Copa do Brasil e Copa Libertadores. “Tentam jogar crises dentro do Verdão com nossa possível eliminação no Paulista. Torcedores, prestem atenção, somos o atual campeão Paulista, da Copa do Brasil e da Libertadores. Não tem crise. Cuidado com o que vocês leem. Cuidado com as críticas que, às vezes, são conduzidas por ‘antis’ para desestabilizar nossa torcida e equipe. Do mais, não abaixem a cabeça, senão, a tríplice coroa cai!”, escreveu o ídolo palmeirense alviverde em seu Instagram.