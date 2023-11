Boxeador porto-riquenho é condenado à prisão perpétua por assassinato de ex-namorada grávida

Felix Verdejo é acusado de ter injetado substância desconhecida e arremessado ex-companheira de uma ponte

Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Felix Verdejo é um pugilista que representou Porto Rico nos Jogos Olímpicos de 2012



O boxeador porto-riquenho Felix Verdejo recebeu uma sentença de prisão perpétua pelo assassinato de sua ex-namorada grávida, Keisha Rodriguez. A condenação foi proferida pelo juiz federal Pedro Delgado neste sábado, 4. A acusação foi baseada em uma queixa do FBI, que incluiu o depoimento de uma testemunha não identificada. De acordo com a acusação, Verdejo teria dado um soco no rosto de Rodriguez e a injetado com uma substância desconhecida, utilizando uma seringa adquirida em um conjunto habitacional público. Em seguida, ele amarrou os braços e os pés da vítima com arame, ligados a um bloco, e a jogou de uma ponte. O boxeador, que é casado e tem uma filha pequena, se entregou às autoridades alguns dias depois do crime e permaneceu detido sem direito a fiança. Além do assassinato de Rodriguez, Verdejo foi acusado de sequestro e roubo de carro, que resultaram na morte da ex-namorada e do feto que ela carregava. Ele também foi acusado de usar e portar arma de fogo durante a prática do crime. Luis Antonio Cadizi, amigo de Verdejo, também foi acusado de participação no crime. Felix Verdejo, de 30 anos, representou Porto Rico nos Jogos Olímpicos de 2012 e se tornou um boxeador profissional no mesmo ano, competindo na categoria peso leve. Ele era considerado uma promessa do boxe porto-riquenho e era apontado como sucessor de lendas como Felix Trinidad e Miguel Cotto. No entanto, sua carreira foi manchada pelo terrível crime que cometeu, resultando em uma condenação à prisão perpétua.