Bragantino x River Plate: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Duelo acontece pela 3ª rodada da Sul-Americana; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Gol do jogador Pitta do RB Bragantino



Bragantino e River Plate se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 21h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em partida válida pela 3ª rodada da Sul-Americana.

O Bragantino venceu o Blooming na última rodada da Sul-Americana e, no último fim de semana, perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 no Brasileirão.

Já o River Plate superou o Carabobo, em casa, na última rodada da Sul-Americana. Os argentinos são líderes do Grupo H da competição e chegam em Bragança Paulista com o intuito de se consolidarem na liderança.

Onde assistir Bragantino x River Plate ao vivo

O Paramount+ (streaming) transmite a partida ao vivo.