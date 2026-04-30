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Bragantino x River Plate: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Duelo acontece pela 3ª rodada da Sul-Americana; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 30/04/2026 18h54
  • BlueSky
EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Pitta, do Red Bull Bragantino, durante partida contra o Flamengo pela nona rodada do Brasileirão 2026 Gol do jogador Pitta do RB Bragantino

Bragantino e River Plate se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 21h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em partida válida pela 3ª rodada da Sul-Americana.

O Bragantino venceu o Blooming na última rodada da Sul-Americana e, no último fim de semana, perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 no Brasileirão.

Já o River Plate superou o Carabobo, em casa, na última rodada da Sul-Americana. Os argentinos são líderes do Grupo H da competição e chegam em Bragança Paulista com o intuito de se consolidarem na liderança.

Onde assistir Bragantino x River Plate ao vivo

O Paramount+ (streaming) transmite a partida ao vivo.

  • BlueSky

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