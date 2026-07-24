Ancelotti seguirá como técnico do Brasil após ser abordado pela Itália, diz jornalista

O plano é que Ancelotti treine o Brasil na Copa América de 2028 e na Copa do Mundo de 20230

Carlo Ancelotti seguirá como técnico da Seleção Brasileira mesmo após ser abordado pela Itália. A informação foi publicada nesta sexta-feira (24) pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

O plano é que Ancelotti treine o Brasil na Copa América de 2028 e na Copa do Mundo de 20230. “Apesar de uma procura oficial da Itália, Ancelotti planeja dar continuidade à sua trajetória como treinador da Seleção, com o início de uma nova era para o Brasil”, escreveu Romano, nas redes sociais.

Antes mesmo do início da Copa deste ano, a CBF anunciou que havia renovado o contrato com o italiano. “A Confederação Brasileira de Futebol e o técnico Carlo Ancelotti renovaram o contrato por mais quatro anos, até a Copa do Mundo de 2030. A permanência de Ancelotti no comando da seleção brasileira – maior campeã da história do futebol mundial – reflete não apenas o respaldo da CBF no trabalho desenvolvido pelo treinador, mas também a confiança conquistada por ele junto ao elenco e à torcida brasileira desde sua chegada, no final de maio de 2025”, dizia o comunicado.

A Seleção Brasileira foi desclassificada da Copa do Mundo 2026 nas oitavas de final, em sua pior campanha em copas desde 1990.