Brasil chega ao 22º título de Libertadores e encosta na Argentina; veja os números

Brasil está a dois títulos da Argentina, maior campeão com 25 títulos

Luis Acosta / AFP Flamengo foi tricampeão da Libertadores neste sábado



O Brasil chegou ao 22º título de Libertadores em 63 edições da competição, iniciada em 1960. Agora, o país tem apenas dois títulos a menos que a Argentina, com 25 conquistas intercontinentais. O Flamengo chegou ao terceiro título da competição ao vencer o Athletico-PR por 1 a 0, em Guayaquil, neste sábado, 29. O clube se igualou a Santos, São Paulo, Grêmio e Palmeiras, que também somam três títulos. Internacional e Cruzeiro aparecem em seguida, com duas Libertadores. Atlético-MG, Corinthians e Vasco conquistaram a América uma vez cada. A Argentina, por sua vez, tem o maior campeão da competição: o Independiente, com sete títulos. O Boca Juniors vem na sequência com seis. seguido por: River Plate (4), Estudiantes (4), Argentinos Juniors (1), Racing (1), San Lorenzo (1) e Vélez Sarsfield (1). O Uruguai tem oito títulos da competição, sendo cinco conquistadas pelo Peñarol e três pelo Nacional. O Paraguai conquistou o continente três vezes: todos com o Olímpia. A Colômbia tem duas com o Atlético Nacional. Chile, com o Colo-Colo, e Equador, com Liga Desportiva Universitária (LDU), somam uma conquista cada. Bolívia, Peru e Venezuela jamais tiveram um clube campeão do torneio, assim como México, que chegou a ter representantes na maior competição das Américas.