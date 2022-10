Rei da América: Pedro é eleito o melhor jogador da Libertadores

Atacante foi artilheiro da competição com 12 gols, com direito a dois hat-tricks; atacante começou entre os titulares em apenas sete jogos

PETER ILICCIEV/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro marcou dois hat-tricks na competição e terminou como artilheiro



O atacante Pedro, do Flamengo, foi eleito o melhor jogador da Libertadores 2022. Com direito dois hat-tricks, o atleta da equipe carioca foi o artilheiro da competição com 12 gols. Foi contra o Tolima-COL, nas oitavas de final, que Pedro marcou quatro vezes na vitória por 7 a 1 do Flamengo sobre a equipe colombiana no Maracanã. Na semifinal, o atacante voltou a marcar um hat-trick. Ele marcou três vezes na goleada sobre o Vélez Sarsfield, na Argentina. Foram nove gols nos mata-matas da competição e outros três na fase de grupos. O atacante chegou a amargar o banco de reservas quando o time era comandado pelo português Paulo Sousa. Pedro começou entre os titulares apenas sete vezes, assumindo a titularidade de vez quando Dorival Júnior passou a comandar o time. O Flamengo ainda tem mais quatro jogos pelo Brasileiro antes da disputa do Mundial de Clubes. O primeiro deles será na quarta-feira, 3, contra o Corinthians, no Maracanã.