Brasil conquista bronze no goalball e brilha nas Paralimpíadas de Paris

Com essa conquista, país alcança sua quarta medalha consecutiva na modalidade, tendo já conquistado prata em Londres 2012, bronze na Rio 2016 e ouro em Tóquio 2020

EFE/EPA/Adrian Dennis Leomon Moreno Da Silva



No oitavo dia dos Jogos Paralímpicos de Paris, a equipe masculina de goalball do Brasil garantiu a medalha de bronze ao vencer a China por 5 a 3. Com essa conquista, o Brasil alcança sua quarta medalha consecutiva na modalidade, tendo já conquistado prata em Londres 2012, bronze na Rio 2016 e ouro em Tóquio 2020. Por outro lado, a seleção feminina de goalball não teve a mesma sorte e foi derrotada pela equipe chinesa, repetindo o quarto lugar obtido nas edições anteriores dos Jogos Paralímpicos. No judô, Rosicleide Andrade brilhou ao conquistar a medalha de bronze na classe J1. Ela superou a atleta mongol Suvd-Edene Togtokhbayar e, em seguida, venceu a argentina Rocio Ledesma na disputa pelo terceiro lugar, garantindo mais uma medalha para o Brasil.

Na natação, Talisson Glock se destacou ao conquistar a medalha de prata nos 100 metros livre, classe S6. Além disso, Carol Santiago avançou para a final dos 100 metros peito na classe SB12, registrando o segundo melhor tempo nas eliminatórias. Cecília Araújo também teve um desempenho notável, classificando-se para a final dos 50 metros livre da classe S8 com o melhor tempo das eliminatórias. A seleção brasileira de futebol de cegos, que já é pentacampeã paralímpica, se prepara para enfrentar a Argentina na semifinal, em busca de mais uma medalha. No atletismo, Jerusa Geber se destacou ao garantir sua vaga na final dos 200 metros, classe T11, com o terceiro melhor tempo das eliminatórias, mostrando a força da equipe brasileira nas competições.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA