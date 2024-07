Brasil derrota Alemanha em amistoso de handebol

Estreia da seleção brasileira feminina nas Olimpíadas acontece em 25 de julho, um dia antes da cerimônia de abertura, quando enfrenta a Espanha

Reprodução/Instagram Campeã mundial em 2013, a seleção brasileira está no Grupo B dos Jogos de Paris



Em amistoso preparatório para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, a seleção brasileira feminina de handebol derrotou, neste sábado (13), a Alemanha por 36 a 31 em Dortmund, na Alemanha. Apesar de jogar em casa, as alemãs não conseguiram segurar ataque do Brasil. O jogo aconteceu depois de alguns dias de treino na Alemanha, onde acontece a preparação final para a estreia na Olimpíada. Na segunda-feira, a delegação brasileira viaja para a capital da Eslovênia, Liubliana, onde disputa amistoso com as donas da casa na quarta-feira. “Será outro duelo importante para poder ver nossa equipe em quadra”, afirmou o técnico Cristiano Rocha. Após o jogo com as eslovenas, a seleção retorna para a Alemanha e finaliza a fase de preparação com outra partida diante das alemãs, desta vez em Stuttgart. O segundo amistoso está marcado para o dia 21 de julho.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Campeã mundial em 2013, a seleção brasileira está no Grupo B dos Jogos de Paris, ao lado de Hungria, Holanda, Espanha, França e Angola. No outro grupo, o A, estão Noruega, Alemanha, Eslovênia, Suécia, Dinamarca e Coreia do Sul. A França é a atual campeã olímpica e chegou à final dos últimos dois Mundiais – foi vice-campeã em 2021 e campeã em 2023. Na primeira fase, as seleção jogam entre si dentro dos grupos, e as quatro melhores de A e B avançam para as quartas de final. A estreia do Brasil na Olimpíada será no dia 25 de julho, um dia antes da cerimônia de abertura, quando enfrenta a Espanha.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo