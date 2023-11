Brasil encerra os Jogos Pan-Americanos com recorde de medalhas

País ficou em segundo no Quadro de Medalhas e garantiu vagas olímpicas em 21 modalidades

Divulgação/COB Brasil conquistou 66 ouros nos Jogos Pan-Americanos



O Brasil encerrou os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, com recorde de medalhas conquistadas em uma edição. Foram 205 medalhas conquistadas, sendo 66 ouros, 73 pratas e 66 bronzes. O Pan deu vagas olímpicas em 21 esportes. O Brasil conseguiu vaga em diversas modalidades: handebol feminino (14 atletas), boxe (9), hipismo (6 – com os brasileiros do adestramento precisando confirmar a vaga fazendo índice até junho de 2024), natação(2), pentatlo moderno (1), tênis (1), tiro com arco (1) e vela (4). Os Estados Unidos voltaram a vencer o Pan, com 124 medalhas de ouro, 75 pratas e 87 bronzes – 286, no total. O México ficou em terceiro, com o Canadá na quarta posição. Neste domingo, 5, último dia de competição, o país conquistou mais dois ouros (karatê e tênis de mesa). Além disso, o Brasil faturou duas pratas no tiro com arco e um bronze no ciclismo BMX.