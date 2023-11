Em corrida marcada por acidentes, Verstappen vence o GP do Brasil e bate recorde de pontos

Foi a 17ª vitória do holandês na temporada 2023 da Fórmula 1, que chegou aos 85% de aproveitamento

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO Pilotos colidiram na curva do Senna, logo no início da corrida, em Interlagos



O holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, neste domingo, 5. Lando Norris (McLaren) e o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) fecharam o pódio, em segundo a terceiro lugar, respectivamente. A corrida foi disputada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e foi marcada por acidentes. Na volta de apresentação, a Ferrari de Charles Leclerc, que largou em segundo, teve um problema hidráulico e acabou saindo da pista. Já na largada, Alex Albon (Williams) e Kevin Magnussen (Haas) bateram. Muitos destroços ficaram na pista. Uma segunda largada foi realizada meia hora depois. Tricampeão, Verstappen não deu chances aos adversários e venceu a prova pela segunda vez, repetindo o feito de 2019. Além disso, o holandês quebrou o recorde de pontos na F-1. Foi a 17ª vitória na temporada, em 20 etapas Ele superou a marca alcançada por Alberto Ascari, que teve um aproveitamento de 75% em 1952, com a Ferrari. Naquela temporada, foram seis vitórias das oito corridas disputadas na temporada.