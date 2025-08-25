Brasil fecha Jogos Pan-Americanos Júnior com campanha histórica

Delegação brasileira bateu recorde com 175 pódios e 70 medalhas de ouro no evento esportivo

Marina Ziehe/COB Time Brasil liderou o quadro geral de medalhas do Pan Júnior Assunção 2025 com 175 pódios



Uma campanha histórica. Esta é a avaliação que Comitê Olímpico do Brasil (COB) faz da campanha brasileira na última edição dos Jogos Pan-Americanos Júnior, que chegaram ao final no último sábado (23) em Assunção (Paraguai). No evento esportivo o Brasil bateu recorde de pódios (175), de medalhas de ouro (70) e de vagas conquistadas para o Pan adulto de Lima, que será realizado em 2027.

“Nosso balanço é extremamente positivo. Tínhamos três metas para esses Jogos. A primeira era ser Top 3, que eu até brinquei com a equipe que era muito fácil. Mas, em Jogos Pan-Americanos, a meta será sempre essa, estar entre os três primeiros. Fomos campeões em Cali e desejávamos repetir esse resultado. Garantir esse primeiro lugar foi muito importante e, mais do que isso, mostrar a evolução de todos os esportes. Em todos os itens da meta melhoramos os resultados de Cali. Superamos o número de ouros, o número de vagas por atletas e de vagas por modalidade para o Pan de Lima, em 2027. Essa era uma meta muito importante, pois o Pan de 27 distribuirá vagas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Foi fundamental também para os atletas terem essa experiência, usufruir dos serviços de uma missão do Comitê Olímpico do Brasil e entender como funciona toda essa sistemática”, declarou o presidente do COB, Marco La Porta.

A delegação brasileira em Assunção contou com 363 atletas, que garantiram 48 vagas diretas para o Pan adulto de Lima. “Os resultados acabaram ultrapassando os objetivos e, mais do que isso, vimos como os atletas valorizaram a participação nesses Jogos”, declarou o chefe de missão pelo COB, Leandro Guilheiro.

Classificações para os Jogos Pan-Americanos Lima 2027

Águas Abertas (10km): Cibelle Eichelberger

Atletismo: Sabrina Gabrieli Pena (800m)

Ciclismo Mountain Bike (cross country): Luiza Cocuzzi

Karate: Andrey Frisanco (84kg)

Levantamento de Peso: Matheus Pessanha (98kg)

Patinação Artística (livre individual): Erik Leite

Taekwondo: Henrique Marques (80kg)

Tênis (simples masculino): João Pedro Bonini

Tiro Esportivo (Trap): Hussein Daruich

Vela (kite): Lucas Pes Fonseca

Vôlei de praia: Jonathan Menezes/Isaac de Farias

Skateboard (street feminino): Maria Lúcia Campos

Skateboard (street masculino): Filipe Mota

Tiro com arco (recurvo individual): Isabelle Trindade

Tiro com arco (composto individual): Rafael Magalhães

Judô: Bruno Nóbrega (66kg), Matheus Nolasco (73kg), Luan Almeida (81kg), Jesse Barbosa (90kg), Clarice Ribeiro (48kg), Rafaela Rodrigues (52kg), Bianca Reis (57kg), Eduarda Bastos (63kg) e Dandara Camillo (78kg).

Natação: Guilherme Caribé (50m livre e 100m livre), Stephan Steverink (200m livre, 400m livre, 800m livre e 400m medley), João Pierre Campos (1.500m livre), Lucio Filho (100m borboleta), Gustavo Francisco (200m borboleta), Stephanie Balduccini (50m livre, 100m livre e 200m livre), Letícia Romão (800m livre e 1.500m livre), Ágatha Amaral (200m peito), Joice Otero Rocha (100m borboleta) e Ana Julia Amaral (200m borboleta).

Vôlei Feminino (12 atletas)

Vôlei Masculino (12 atletas)

Handebol Feminino (14 atletas)

Handebol Masculino (14 atletas)

Rugby Feminino (12 atletas)

*Com informações da Agência Brasil