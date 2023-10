Brasil garante vaga na final do basquete e handebol feminino no Pan de Santiago

Decisão no handebol contra a Argentina ocorre às 19h30 deste domingo; no basquete, seleção brasileira enfrenta as colombianas a partir das 20h

Divulgação/Confederação Brasileira de Basquete Seleção brasileira venceu as argentinas por 77 a 57 e enfrentará a Colômbia neste domingo, 29



As equipes femininas de basquete e handebol do Brasil asseguraram, neste sábado, a vaga na final dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Com facilidade, o time de basquete derrotou a Argentina por 77 a 57, com destaque para Leila, que marcou 19 pontos e foi a maior pontuadora da partida. Já no handebol, o Brasil venceu o Chile por 30 a 10, com Adriana, conhecida como Doce, como artilheira do jogo, marcando 11 gols em 12 arremessos. A final do basquete feminino será disputada neste domingo, às 20h, entre Brasil e Colômbia. A seleção brasileira chega confiante após a vitória sobre a Argentina, enquanto a Colômbia eliminou Cuba ao marcar 73 a 48. Já no handebol, as brasileiras, que buscam o sétimo título pan-americano, vão enfrentar as argentinas, que venceram o time do Paraguai na semifinal, às 19h30.

Os jogos finais do basquete e handebol feminino prometem ser emocionantes. As seleções brasileiras estão determinadas a conquistar o ouro e garantir mais uma vez a supremacia no continente. Com um desempenho impecável até o momento, tanto no basquete quanto no handebol, as equipes estão confiantes e prontas para enfrentar seus adversários. A torcida brasileira espera grandes jogos e torce para que as seleções tragam mais uma vez o título para casa. A participação das seleções femininas de basquete e handebol do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago tem sido marcada por vitórias convincentes e um desempenho de alto nível. Tanto no basquete quanto no handebol, as equipes mostraram superioridade em suas semifinais e garantiram seu lugar na grande final. Agora, resta apenas um jogo para decidir quem levará o ouro.