Palmeiras empata com Novorizontino em estreia no Paulistão

O gol do Palmeiras foi marcado por Raphael Veiga, de cabeça, enquanto Willian Farias balançou as redes para os donos da casa

PEDRO ZACCHI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Romulo jogador do Novorizontino disputa lance com Marcos Rocha jogador do Palmeiras durante partida no estádio Jorge Ismael de Biasi pelo campeonato Paulista 2024



O Palmeiras estreou no Campeonato Paulista em empate de 1 a 1 com o Novorizontino. O gol do Palmeiras foi marcado por Raphael Veiga, de cabeça, enquanto Willian Farias balançou as redes para os donos da casa. O resultado deixou os torcedores insatisfeitos e aumentou a pressão sobre a equipe. A partida foi disputada no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, neste domingo, 21. O Palmeiras teve alguns desfalques importantes, como o lateral-esquerdo Piquerez, que está lesionado, e o atacante Endrick, que está com a seleção brasileira no Torneio Pré-Olímpico. Mesmo assim, a expectativa era de uma boa atuação do time alviverde, mas isso não aconteceu.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No primeiro tempo, o Palmeiras teve dificuldades para criar jogadas e errava muitos passes. Além disso, a equipe deixou espaços na defesa e o Novorizontino aproveitou para criar chances perigosas. Aos 16 minutos, Waguininho quase abriu o placar para os donos da casa. O Palmeiras só melhorou no final da etapa inicial, assustando principalmente em jogadas aéreas. No segundo tempo, Abel Ferreira fez algumas mudanças na equipe, mas elas não surtiram efeito imediato. O Novorizontino começou pressionando e teve até uma bola na trave. No entanto, foi o Palmeiras que abriu o placar aos 16 minutos, com um gol de cabeça de Raphael Veiga. O gol deu uma tranquilidade momentânea ao time alviverde, mas nos minutos finais o Novorizontino conseguiu o empate com Willian Farias. Com o resultado, o Palmeiras soma apenas um ponto na competição e terá que se recuperar nas próximas rodadas.