Brasil vence Itália na Liga das Nações de Vôlei Feminino

Maior pontuadora do jogo foi a ponteira Ana Cristina, que marcou 22 pontos para o time brasileiro; próximo disputa é contra Tailândia

(Divulgação/FIVB) Seleção enfrenta a Tailândia neste domingo (2)



A seleção brasileira de vôlei feminino conquistou mais uma vitória na Liga das Nações, a VNL, desta vez contra a Itália. O jogo foi decidido no tie-break, com o Brasil reagindo a partir do quarto set e garantindo sua sétima vitória no torneio. Contra uma das principais equipes do mundo, as brasileiras mostraram garra e determinação para sair com a vitória. A partida válida pela segunda semana da competição foi bastante disputada, com as duas equipes se alternando na liderança do placar. No entanto, o Brasil conseguiu se impor nos momentos decisivos e fechou o confronto em 3 sets a 2. Destaque para a jovem ponteira Ana Cristina, que foi a maior pontuadora da equipe brasileira, com 22 pontos marcados ao longo do jogo.

Com mais essa vitória, o Brasil segue invicto na Liga das Nações e mantém o bom desempenho na competição. O próximo desafio da seleção brasileira será contra a Tailândia. O jogo acontece no domingo (2), às 5h (horário de Brasília), na China. Em mais um confronto que promete ser emocionante e repleto de grandes jogadas. A expectativa é de que as brasileiras mantenham o ritmo e continuem conquistando resultados positivos ao longo da competição.

