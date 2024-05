Brasil vence Japão na Liga das Nações de Vôlei

Seleção brasileira feminina mantém invencibilidade na competição e se prepara para enfrentar a Holanda na próxima quinta-feira (30)

Reprodução/Instagram/@cbvolei O técnico Zé Roberto Guimarães elogiou a determinação das jogadoras e destacou a importância da vitória para a sequência da competição



A seleção brasileira feminina de vôlei manteve sua invencibilidade na Liga das Nações ao vencer o Japão de virada por 3 sets a 2, em Macau na manhã desta terça-feira (28). Com esse resultado, o time nacional acumula cinco vitórias em cinco jogos no torneio, após superar Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos e Sérvia na etapa do Rio de Janeiro. No primeiro set, o Brasil teve dificuldades no ataque e viu o Japão abrir vantagem. No entanto, as brasileiras conseguiram equilibrar a partida e forçaram o empate. Mesmo assim, as japonesas fecharam o set em 26 a 24. Já no segundo set, o Brasil começou melhor e, com destaque para Gabi, conseguiu empatar o confronto.

No terceiro set, o time brasileiro cometeu erros e permitiu ao Japão abrir uma vantagem confortável, fechando em 25 a 19. No quarto set, o Brasil contou com a entrada de Thaísa, que foi fundamental para garantir a vitória e levar a partida para o quinto set. No set decisivo, a equipe brasileira impôs seu jogo e fechou em 15 a 11, garantindo a vitória de virada. Com esse resultado, o Brasil se mantém invicto na Liga das Nações e agora se prepara para enfrentar a Holanda na próxima quinta-feira. O técnico Zé Roberto Guimarães elogiou a determinação das jogadoras e destacou a importância da vitória para a sequência da competição.

