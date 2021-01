Bruno Guimarães, do Lyon e da seleção brasileira, anuncia que está com Covid-19

O volante Bruno Guimarães anunciou nesta sexta-feira, 1º, que testou positivo para o novo coronavírus. O jogador do Lyon, de 23 anos, está no Brasil para as festas de fim de ano e confirmou pelas redes sociais que contraiu a doença, ainda que só apresente sintomas leves. Ele vai cumprir quarentena no Brasil e só depois desse período se reapresentará ao clube para a disputa do Campeonato Francês. O próximo compromisso do time está marcado para o dia 6, contra o Lens. O Lyon é o líder do campeonato local com 36 pontos.

O jogador revelou que os seus pais também foram infectados o coronavírus. “Infelizmente eu e minha família testamos positivos para a covid-19. Estamos bem e nos recuperando. Pelos próximos dez dias iremos cumprir o isolamento”, escreveu Bruno Guimarães. O volante tem 16 partidas e um gol marcado pelo Lyon nesta temporada. Depois de chegar ao clube em janeiro do ano passado, ele se firmou como um dos principais jogadores e conseguiu até espaço na seleção brasileira.

*Com informações do Estadão Conteúdo