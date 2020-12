Vasco anuncia retorno de Vanderlei Luxemburgo ao comando do clube

Essa será a segunda passagem do técnico pelo time de São Januário; a primeira foi entre maio e dezembro de 2019

Vanderlei Luxemburgo foi demitido do Palmeiras em outubro deste ano



Dois dias após a demissão do técnico português Ricardo Sá Pinto, o Vasco anunciou por meio de nota oficial a contratação de Vanderlei Luxemburgo para o comando do clube. Segundo o clube, o contrato de Luxemburgo, a princípio, dura até fevereiro de 2021, que é quando o Campeonato Brasileiro acaba. Nas redes sociais, o clube também fez uma homenagem ao técnico, que tem sua segunda passagem pelo cruzmaltino. A primeira foi entre maio e dezembro de 2019, quando ele dirigiu o clube de São Januário por 37 jogos e teve 15 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. Em agosto de 2020, o técnico conquistou o Campeonato Paulista no comando do Palmeiras, do qual foi demitido em outubro. Junto com Luxemburgo, o clube também anunciou a contratação do auxiliar Mauricio Copertino e os preparadores físicos Antônio Melo e Daniel Félix, substituindo a comissão técnica que acompanhava Sá Pinto.

Inicialmente, o cruzmaltino tentou contratar Zé Ricardo para o cargo de técnico, mas segundo um assessor do clube, ele não quis “nem ouvir a proposta” porque “prefere começar o trabalho do zero”. No último domingo, 27, o Vasco perdeu de 3 a 0 para o Athletico-PR na Arena da Baixada, no Paraná, e está na 17ª posição do Brasileirão, com 28 pontos. A próxima partida do clube será no dia 7 de janeiro, próxima quinta-feira, contra o Atlético-GO em Goiânia. Os jogadores devem se reapresentar neste sábado, dia 2, quando Luxemburgo deverá comandar o primeiro treino no CT do Almirante, no Rio de Janeiro.

Na última terça-feira, 29, Luxemburgo, que tem 68 anos, anunciou que está curado da reinfecção pela Covid-19. Ele chegou a ser internado com sintomas respiratórios e classificou seu caso como “muito pesado”. “Estive com o médico hoje de manhã, ontem fiz os exames e hoje retornei no médico. Estou totalmente liberado, 100% liberado para as minhas atividades normais de vida e profissionais”, afirmou o técnico em vídeo divulgado nas redes sociais.