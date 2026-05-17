Bundesliga, Copinha e Brasileirão: mulheres ganham espaço no comando de equipes masculinas 

Alemã Marie-Louise Eta se tornou a primeira mulher a treinar uma equipe masculina em uma das cinco principais ligas europeias; no Brasil, Nivia de Lima se destaca

RALF HIRSCHBERGER / AFP Nova treinadora alemã do Union Berlin, Marie-Louise Eta (C), gesticula enquanto conversa com as jogadoras durante um treino do clube de futebol da primeira divisão alemã, o 1 FC Union Berlin, em Berlim



O dia 10 de maio de 2026 ficará eternamente eternizado na história do futebol alemão. Foi no Dia das Mães – que em 2026 foi celebrado no dia 10 – que Marie-Louise Eta venceu a sua primeira partida na Bundelisga. Depois de se tornar a primeira mulher a treinar uma equipe masculina em uma das cinco principais ligas europeias (Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália e França), também se tornou a primeira a vencer um jogo.

“Também conquistamos a vitória para ela, porque ela simplesmente faz um ótimo trabalho”, disse o jogador austríaco Christopher Trimmel, do Union Berlin após a partida.

Apesar ter assumido o time oficialmente em 2026, ela já havia comandado uma vitória da equipe em 2024, quando foi técnica interina.

Marie-Louise, de 34 anos, treina o Union Berlin desde abril, mas está no time desde 2023, quando foi contratada como auxiliar-técnica. Ela também comandava a equipe sub-19.

Ela assumiu o comando do time na reta final da temporada com uma missão: evitar o rebaixamento. Conseguiu! O Union Berlin encerra sua participação na temporada na com uma goleada de 4 a 0 sobre Augsburg, ocupando a 11ª colocação com 39 pontos.

Marie foi ovacionada na despedida.

Así hemos despedido a Marie-Louise tras su último partido con el equipo masculino, que no ha podido ir mejor tras la goleada (4-0) Esta es nuestra realidad en Köpenick: agradecimiento y orgullo por todo lo conseguido en estas semanas 🫂 pic.twitter.com/OXQiUP7dAs — 1. FC Union Berlin ES (@fcunion_es) May 16, 2026

O tempo da treinadora à frente da equipe masculina sempre teve prazo de validade. Ficaria no comando até o final da temporada 25/26, que se encerrou neste sábado (16). Agora, ela assumirá a equipe feminina na próxima temporada.

Por mais que o tempo tenha sido breve, apenas um mês, a conquista foi grande. Pensar em mulheres comandando equipes masculinas até uns anos atrás era algo totalmente fora de cogitação.

Aqui no Brasil, por exemplo, Nívia de Lima foi a primeira treinadora a vencer um jogo da Copa São Paulo no comando de uma equipe masculina. Ela foi treinadora da Chapecoense na edição de 2026 da Copinha.

Na competição, Nívia chegou até a terceira fase, quando sua equipe foi eliminada pelo Grêmio. Após o desempenho, a treinadora, que está no time catarinense há 12 anos e comanda a equipe sub-20 desde 2024, se tornou a primeira mulher auxiliar técnica da história da Série A do Campeonato Brasileiro.

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Durante a história, outras mulheres já estiveram no comando de elencos profissionais masculinos. Leia a lista: