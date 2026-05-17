Bundesliga, Copinha e Brasileirão: mulheres ganham espaço no comando de equipes masculinas
Alemã Marie-Louise Eta se tornou a primeira mulher a treinar uma equipe masculina em uma das cinco principais ligas europeias; no Brasil, Nivia de Lima se destaca
O dia 10 de maio de 2026 ficará eternamente eternizado na história do futebol alemão. Foi no Dia das Mães – que em 2026 foi celebrado no dia 10 – que Marie-Louise Eta venceu a sua primeira partida na Bundelisga. Depois de se tornar a primeira mulher a treinar uma equipe masculina em uma das cinco principais ligas europeias (Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália e França), também se tornou a primeira a vencer um jogo.
“Também conquistamos a vitória para ela, porque ela simplesmente faz um ótimo trabalho”, disse o jogador austríaco Christopher Trimmel, do Union Berlin após a partida.
Btw: HISTORISCH! 🤫#FCUnion #M05FCU #Bundesliga pic.twitter.com/yLpjMsL8ae
— 1. FC Union Berlin (@fcunion) May 10, 2026
Apesar ter assumido o time oficialmente em 2026, ela já havia comandado uma vitória da equipe em 2024, quando foi técnica interina.
Marie-Louise, de 34 anos, treina o Union Berlin desde abril, mas está no time desde 2023, quando foi contratada como auxiliar-técnica. Ela também comandava a equipe sub-19.
Ela assumiu o comando do time na reta final da temporada com uma missão: evitar o rebaixamento. Conseguiu! O Union Berlin encerra sua participação na temporada na com uma goleada de 4 a 0 sobre Augsburg, ocupando a 11ª colocação com 39 pontos.
Marie foi ovacionada na despedida.
Así hemos despedido a Marie-Louise tras su último partido con el equipo masculino, que no ha podido ir mejor tras la goleada (4-0)
Esta es nuestra realidad en Köpenick: agradecimiento y orgullo por todo lo conseguido en estas semanas 🫂 pic.twitter.com/OXQiUP7dAs
— 1. FC Union Berlin ES (@fcunion_es) May 16, 2026
O tempo da treinadora à frente da equipe masculina sempre teve prazo de validade. Ficaria no comando até o final da temporada 25/26, que se encerrou neste sábado (16). Agora, ela assumirá a equipe feminina na próxima temporada.
Por mais que o tempo tenha sido breve, apenas um mês, a conquista foi grande. Pensar em mulheres comandando equipes masculinas até uns anos atrás era algo totalmente fora de cogitação.
Aqui no Brasil, por exemplo, Nívia de Lima foi a primeira treinadora a vencer um jogo da Copa São Paulo no comando de uma equipe masculina. Ela foi treinadora da Chapecoense na edição de 2026 da Copinha.
Na competição, Nívia chegou até a terceira fase, quando sua equipe foi eliminada pelo Grêmio. Após o desempenho, a treinadora, que está no time catarinense há 12 anos e comanda a equipe sub-20 desde 2024, se tornou a primeira mulher auxiliar técnica da história da Série A do Campeonato Brasileiro.
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Durante a história, outras mulheres já estiveram no comando de elencos profissionais masculinos. Leia a lista:
- Sabrina Wittmann, comandou a equipe profissional do FC Ingolstadt, também na Alemanha
- Faiza Heidar, primeira mulher a treinar um time masculino de futebol no Egito
- Nilmara Alves foi a primeira mulher a comandar um time na Copinha, em 2017, com o Manthiqueira (SP)
- Nádima Skeff, assistente técnica da equipe sub-19 do Sfera
- Priscilla Mayla Greccoo, preparadora de goleiros, em 2013, do Gremetal
- Claudia Malheiro – preparadora Física do Vasco-AC em 1999
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