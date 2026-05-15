Tunísia convoca a seleção para a Copa do Mundo; confira a lista
A equipe está no Grupo F da Copa do Mundo ao lado de Holanda, Japão e Suécia. A estreia da equipe será no dia 14 de junho, contra os suecos
O técnico da seleção da Tunísia, Sabri Lamouchi, anunciou nesta sexta-feira (15) a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026 (11 de junho a 19 de julho). A seleção está no Grupo F da Copa do Mundo ao lado de Holanda, Japão e Suécia. A estreia da equipe será no dia 14 de junho, contra os suecos em Monterrey, no México.
A melhor classificação da Tunísia, nas seis vezes que participou da Copa do Mundo, foi o nono lugar na edição de 1978. A equipe nunca conseguiu passar da fase de grupos.
Goleiros
- Aymen Dahmen (Sfax);
- Sabri Ben Hassen (ES Sahel);
- Abdelmouhib Chamakh (Club Africain).
Defensores
- Yan Valéry (Young Boys);
- Moutaz Neffati (Norkoping);
- Dylan Bronn (Servette FC);
- Raed Chikhaoui (Monastir);
- Montassar Talbi (Lorient);
- Adem Arous (Kasimpaca);
- Omar Rekik (Maribor);
- Ali Abdi (Nice);
- Mohamed Ben Hmida (Esperánce).
Meio-campistas
- Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt);
- Anis Ben Slimane (Norwich);
- Rani Khedira (Union Berlin);
- Mortadha Ben Ouanes (Kasimpaca);
- Ismaël Gharbi (Augsburg);
- Mohamed Hadj-Mahmoud (Lugano);
- Hannibal (Burnley).
Atacantes
- Elias Saäd (Hannover);
- Khalil Ayari (PSG);
- Elias Achouri (Copenhague);
- Sebastian Tounekti (Celtic);
- Hazem Mastouri (Dynamo Moscou);
- Firas Chawat (Club Africain);
- Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps).
