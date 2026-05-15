Jovem Pan > Esportes > Futebol > Tunísia convoca a seleção para a Copa do Mundo; confira a lista

Tunísia convoca a seleção para a Copa do Mundo; confira a lista

A equipe está no Grupo F da Copa do Mundo ao lado de Holanda, Japão e Suécia. A estreia da equipe será no dia 14 de junho, contra os suecos

  • Por Jovem Pan
  • 15/05/2026 21h50
  • BlueSky
Reprodução/ Fifa Seleção da Tunísia Seleção da Tunísia

O técnico da seleção da Tunísia, Sabri Lamouchi, anunciou nesta sexta-feira (15) a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026 (11 de junho a 19 de julho). A seleção está no Grupo F da Copa do Mundo ao lado de Holanda, Japão e Suécia. A estreia da equipe será no dia 14 de junho, contra os suecos em Monterrey, no México.

A melhor classificação da Tunísia, nas seis vezes que participou da Copa do Mundo, foi o nono lugar na edição de 1978. A equipe nunca conseguiu passar da fase de grupos.

Goleiros

  • Aymen Dahmen (Sfax);
  • Sabri Ben Hassen (ES Sahel);
  • Abdelmouhib Chamakh (Club Africain).

Defensores

  • Yan Valéry (Young Boys);
  • Moutaz Neffati (Norkoping);
  • Dylan Bronn (Servette FC);
  • Raed Chikhaoui (Monastir);
  • Montassar Talbi (Lorient);
  • Adem Arous (Kasimpaca);
  • Omar Rekik (Maribor);
  • Ali Abdi (Nice);
  • Mohamed Ben Hmida (Esperánce).

Meio-campistas

  • Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt);
  • Anis Ben Slimane (Norwich);
  • Rani Khedira (Union Berlin);
  • Mortadha Ben Ouanes (Kasimpaca);
  • Ismaël Gharbi (Augsburg);
  • Mohamed Hadj-Mahmoud (Lugano);
  • Hannibal (Burnley).

Atacantes

  • Elias Saäd (Hannover);
  • Khalil Ayari (PSG);
  • Elias Achouri (Copenhague);
  • Sebastian Tounekti (Celtic);
  • Hazem Mastouri (Dynamo Moscou);
  • Firas Chawat (Club Africain);
  • Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps).
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >