Haiti convoca a seleção para a Copa do Mundo; confira a lista
A equipe está no Grupo C da Copa do Mundo ao lado de Brasil, Escócia e Marrocos. A estreia da equipe será no dia 13 de junho, contra os escoceses
Jogadores da seleção haitiana comemoram a classificação para a Copa do Mundo de 2026
O técnico da seleção do Haiti, Sébastien Migné, anunciou nesta sexta-feira (15) a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026 (11 de junho a 19 de julho).
A seleção está no Grupo C da Copa do Mundo ao lado do Brasil, e Suécia. A estreia da equipe será no dia 13 de junho, contra os escoceses em em Boston, nos Estados Unidos. O grande destaque é Duckens Nazon, principal artilheiro haitiano.
Confira os convocados
Goleiros
- Johnny Placide (SC Bastia);
- Alexandre Pierre (Sochaux)
- Josué Duverger.
Defensores
- Carlens Arcus (Angers SCO);
- Wilguens Pauguain (SV Zulte Waregem);
- Duke Lacroix (Colorado Springs);
- Martin Experience (Nancy-Lorraine);
- JK Duverne (KAA Gent);
- Ricardo Ade (LDU);
- Hannes Delcroix (FC Lugano);
- Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II).
Meio-campistas
- Leverton Pierre (FC Vizela);
- Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC);
- Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union);
- Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton);
- Pierre Woodenski (Violette AC);
- Dominique Simon (FC Tatran Presov).
Atacantes
- Louicius Deedson (FC Dallas);
- Ruben Providence (Almere City FC);
- Josué Casimir (Auxerre);
- Derrick Etienne (Toronto FC);
- Wilson Isidor (Sunderland);
- Duckens Nazon (Esteghlal FC);
- Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor);
- Yassin Fortune (FC Vizela);
- Lenny Joseph (Ferencváros TC).
