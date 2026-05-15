Jovem Pan > Esportes > Futebol > Haiti convoca a seleção para a Copa do Mundo; confira a lista

Haiti convoca a seleção para a Copa do Mundo; confira a lista

A equipe está no Grupo C da Copa do Mundo ao lado de Brasil, Escócia e Marrocos. A estreia da equipe será no dia 13 de junho, contra os escoceses

  • Por Jovem Pan
  • 15/05/2026 22h13
  • BlueSky
Reprodução/Instagram/@espere Jogadores da seleção haitiana comemoram a classificação para a Copa do Mundo de 2026 Jogadores da seleção haitiana comemoram a classificação para a Copa do Mundo de 2026

O técnico da seleção do Haiti, Sébastien Migné, anunciou nesta sexta-feira (15) a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026 (11 de junho a 19 de julho).

A seleção está no Grupo C da Copa do Mundo ao lado do Brasil, e Suécia. A estreia da equipe será no dia 13 de junho, contra os escoceses em em Boston, nos Estados Unidos. O grande destaque é Duckens Nazon, principal artilheiro haitiano.

Confira os convocados

Goleiros

  • Johnny Placide (SC Bastia);
  • Alexandre Pierre (Sochaux)
  • Josué Duverger.

Defensores

  • Carlens Arcus (Angers SCO);
  • Wilguens Pauguain (SV Zulte Waregem);
  • Duke Lacroix (Colorado Springs);
  • Martin Experience (Nancy-Lorraine);
  • JK Duverne (KAA Gent);
  • Ricardo Ade (LDU);
  • Hannes Delcroix (FC Lugano);
  • Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II).

Meio-campistas

  • Leverton Pierre (FC Vizela);
  • Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC);
  • Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union);
  • Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton);
  • Pierre Woodenski (Violette AC);
  • Dominique Simon (FC Tatran Presov).

Atacantes

  • Louicius Deedson (FC Dallas);
  • Ruben Providence (Almere City FC);
  • Josué Casimir (Auxerre);
  • Derrick Etienne (Toronto FC);
  • Wilson Isidor (Sunderland);
  • Duckens Nazon (Esteghlal FC);
  • Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor);
  • Yassin Fortune (FC Vizela);
  • Lenny Joseph (Ferencváros TC).

 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >