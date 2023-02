Cameron Norrie vence Carlos Alcaraz e é campeão do Rio Open

Decisão durou 2 horas e 41 minutos e foi a mais longa do torneio brasileiro

ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Tenista britânico Cameron Norrie comemora o título de simples do Rio Open 2023 (ATP 500) após derrotar o espanhol Carlos Alcaraz na final



O tenista britânico Cameron Norrie bateu, por 2 sets a 1, o espanhol Carlos Alcaraz e venceu o Rio Open neste domingo, 26. A decisão, que durou 2 horas e 41 minutos, foi a mais longa do torneio brasileiro de nível ATP 500. A vitória de Norrie acontece uma semana depois dele ter perdido o título do ATP 250 de Buenos Aires para o fenômeno espanhol, de apenas 19 anos. Alcaraz, atual número 2 do mundo, defendia o título do Rio Open, já que no ano passado conquistou o torneio. Inclusive, caso vencesse, ele seria o primeiro bicampeão da competição. Mesmo com a derrota, o espanhol foi aplaudido pelos torcedores brasileiros que acompanharam a final. O jovem tenista falou sobre o carinho que tem pelo Brasil, onde conquistou o primeiro jogo nível ATP no saibro, em 2022. O campeão britânico também demonstrou o carinho que sente pelo país e até mesmo contou que fez uma visita a uma escola de tênis para crianças na Rocinha. Esse é o quinto título no circuito de Norrie, o segundo no saibro. Com a vitória, ele deve assumir a 12ª colocação na classificação.