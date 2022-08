Campeã da Libertadores 2022 de futsal, Pietra Medeiros morre aos 20 anos

Vítima morreu na sexta-feira, 19, após não resistir a um transplante de fígado; atleta sofria de hepatite autoimune

Reprodução/Instagram Pietra Medeiros, ala do Taboão Magnus, morreu aos 20 anos nesta sexta-feira, 19



A jogadora de futsal, Pietra Medeiros, morreu aos 20 anos, nesta sexta-feira, 19, após não resistir a um transplante de fígado. A vítima, que atuava como ala pelo Taboão Magnus, estava internada há mais de 10 dias devido a uma hepatite autoimune. O corpo foi velado neste sábado no Ginásio Ayrton Senna, em Taboão da Serra. A jogadora do sub-20 do Taboão conquistou vaga no time profissional nesta temporada. Inclusive, foi campeã da Libertadores feminina neste ano com a equipe. Nas redes sociais, o clube confirmou e lamentou a morte da atleta. Familiares, amigos, colegas de time e atletas renomados prestaram últimas homenagens a Pietra. Entre eles o ex-jogador de futsal, Falcão, considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos. “Que Deus te receba de braços abertos e conforte a sua família. Futsal em luto”, escreveu a lenda viva do futsal.