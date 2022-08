Fluminense goleia o Coritiba no Maracanã e assume a vice-liderança do Brasileirão

Com a vitória, o time carioca soma 41 pontos na competição, ficando sete atrás do líder Palmeiras

MARCELLO FIM/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Nathan, do Fluminense, comemora seu gol marcado sobre o Coritiba



O Fluminense venceu por 5 a 2 o Coritiba, na noite deste sábado, 20, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time carioca assumiu a vice-liderança da competição, com 41 pontos, ficando sete atrás do líder Palmeiras. Já o Coxa segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com apenas 22 pontos. No jogo, o Flu abriu o placar nos primeiros minutos, com Caio Paulista chutando cruzado após passe de Matheus Martins. A equipe ampliou a vantagem com Arias, ainda no primeiro tempo, que aproveitou passe de Cano para finalizar. Já na etapa final o Coritiba voltou mais ligado e diminuiu o marcador com Alef Manga, após contra-ataque. Contudo, Nathan, do Flu, cobrou falta com perfeição e aumentou o placar para os donos da casa. Sete minutos depois, Egídio também marcou de falta e recolocou o Coxa na partida. O técnico Diniz fez alterações no time carioca que surtiram efeito. O atacante Willian marcou dois gols no fim do jogo e decretou a vitória para o Flu. Na quarta-feira, 24, o Fluminense entra em campo, de novo no Maracanã, contra o Corinthians, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil 2022.