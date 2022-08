Goiás vence o Atlético-MG, tira sarro e afunda time mineiro na crise

Pedro Raul, vice-artilheiro da competição, garantiu os três pontos da equipe visitante

FáBIO BARROS/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Goiás comemoram gol do vice-artilheiro do Brasileirão, Pedro Raul



O Atlético-MG perdeu por 1 a 0 para o Goiás, na tarde deste sábado, 20, no Mineirão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Com o resultado, o time mineiro desperdiça a chance de entrar no G-6, grupo de classificação para a Copa Libertadores do próximo ano. Em campo, o atacante do Esmeraldino, Pedro Raul, garantiu os três pontos da equipe visitante. O vice-artilheiro da competição fez o 12º gol dele na disputa. O Atlético pressionou praticamente o jogo inteiro, mas não conseguiu furar a defesa do adversário. Agora, o Goiás sobe duas posições na tabela e está na 11ª colocação, com 29 pontos. Já o Galo segue em 7º lugar, com 35 pontos, e não vence no Mineirão há quatro jogos. A rodada será fechada na segunda-feira, 22, e o time goiano pode ser ultrapassado. No Twitter, o Goiás tirou sarro da vitória sobre o Atlético-MG. “Nota oficial: Goiás Esporte Clube”, divulgou o perfil do time em relação as notas oficiais publicadas pelo Galo, recentemente, criticando a arbitragem e até mesmo o Mineirão.