Campeão mundial com a Alemanha e ídolo do Real Madrid, Toni Kroos anuncia aposentadoria

Meio-campista soma 22 títulos em 463 partidas com a camisa merengue; ele deixará o futebol após a Eurocopa e ainda poderá conquistar mais uma Champions

JAVIER SORIANO/AFP - 15/02/2017 Toni Kroos fará sua última partida pelo Real na final da Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund, no dia 1º de junho



O meio-campista alemão Toni Kroos, do Real Madrid, surpreendeu a todos ao anunciar sua aposentadoria após a Eurocopa de 2024. Com uma trajetória de sucesso no clube espanhol desde 2014, Kroos acumulou 22 títulos em 463 partidas, além de ter sido campeão do mundo com a seleção alemã em 2014. Em suas redes sociais, o jogador compartilhou a notícia e agradeceu o apoio da torcida e do clube ao longo dos anos. O atleta destacou que sempre quis encerrar a carreira no Real, onde se sente em casa. “O dia da minha apresentação no Real Madrid, 17 de julho de 2014, mudou a minha vida. A minha vida como jogador de futebol, mas sobretudo como pessoa. Foi o início de uma nova vida no maior clube do mundo”, destacou o alemão, que também defendeu Bayern de Munique e Bayer Leverkusen. Sua despedida oficial do clube merengue está marcada para a final da Champions League, contra o Borussia Dortmund, no dia 1º de junho. “A partir deste momento, só há um pensamento principal em minha mente e nada vai me separar disso: vamos para 15”, declarou Kroos, referindo-se a busca do Madrid pelo 15º título europeu.

O Real Madrid também se pronunciou sobre a decisão de Kroos, agradecendo e parabenizando o atleta por sua “brilhante carreira”. O presidente do clube, Florentino Pérez, ressaltou a importância do meio-campista para a história do Real, afirmando que o clube “sempre será sua casa”. “O Real Madrid gostaria de expressar sua gratidão e carinho a Toni Kroos, um jogador que já faz parte da história do Real Madrid e que é uma das grandes lendas do nosso clube e do futebol mundial”, diz trecho do comunicado merengue. Com a possibilidade de conquistar mais um título da Liga dos Campeões da Europa, o alemão se prepara para encerrar sua carreira em grande estilo.

Confira o texto de despedida de Kroos

17 de julho de 2014, dia da minha apresentação no Real Madrid, dia que mudou a minha vida. A minha vida como jogador de futebol, mas sobretudo como pessoa. Foi o início de uma nova vida no maior clube do mundo. Hoje, depois de 10 anos, no final da temporada, essa vida chega ao fim. Jamais esquecerei esta década emocionante e de sucesso! Gostaria de agradecer especialmente ao presidente Florentino Pérez, ao clube e a todos que me acolheram de coração aberto e confiaram em mim. Mas acima de tudo quero agradecer a vocês, queridos torcedores do Real Madrid, pelo carinho e apoio do primeiro ao último dia. Ao mesmo tempo, esta decisão significa que a minha carreira como jogador de futebol ativo terminará neste verão, depois do Euro. Como sempre disse, o Real Madrid é e será o meu último clube. Hoje estou feliz e orgulhoso por ter encontrado na minha cabeça e no meu coração o momento certo para esta decisão. Minha ambição sempre foi terminar minha carreira no topo do meu nível. A partir deste momento, só há um pensamento principal em minha mente e nada vai me separar disso: Vamos para 15!!! HALA MADRID E NADA MAIS!

Leia o comunicado do Real Madrid sobre a saída de Kroos

O Real Madrid C. F. anuncia que Toni Kroos decidiu encerrar sua carreira como jogador de futebol profissional após a Euro 2024. O Real Madrid gostaria de expressar sua gratidão e carinho a Toni Kroos, um jogador que já faz parte da história do Real Madrid e que é uma das grandes lendas do nosso clube e do futebol mundial. Toni Kroos chegou ao nosso clube em 2014 e tem sido um jogador fundamental em um dos períodos de maior sucesso nos 122 anos de história do Real Madrid. Durante as dez temporadas em que defendeu nossa camisa e nosso brasão, ele conquistou 22 títulos em 463 jogos até hoje: 4 Ligas dos Campeões, 5 Mundiais de Clubes, 4 Supercopas da Europa, 4 Espanhóis, 1 Copa do Rei e 4 Supercopas da Espanha. Além de seus títulos com o Real Madrid, Toni Kroos foi campeão mundial com a seleção alemã na Copa do Mundo do Brasil 2014.

