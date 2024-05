Com Messi e Di María, Argentina divulga convocados para amistosos antes da Copa América; confira

Partidas vão servir como preparação para a disputa da competição, que será realizada nos Estados Unidos que acontece de 20 de junho a 14 de julho

Juan Ignacio Roncoroni/EFE Messi e Di Maria durante comemoração do título da Copa do Mundo do Qatar 2022



A Associação de Futebol Argentino (Afa) divulgou nesta segunda-feira (20) a lista de convocados para os dois amistosos agendados para junho. As partidas vão servir como preparação para a disputa da Copa América, que será realizada nos Estados Unidos. O técnico Lionel Scaloni chamou 29 atletas. Este número será reduzido em três pelo treinador no dia 12 de junho quando, então, ele vai definir a lista para o torneio. Os amistosos estão agendados para os Estados Unidos. No dia 9 de junho, os argentinos vão a campo para encarar a seleção do Equador. O duelo está marcado para Chicago. Cinco dias depois vai ser a vez da seleção sul-americana enfrentar a Guatemala, em Washington. Scaloni quer aproveitar esses dois compromissos para idealizar a equipe que vai estrear na competição. A seleção Argentina, atual campeã do torneio, integra o Grupo A e vai jogar contra o Canadá, Chile e Peru.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Lionel Messi, que tinha anunciado a aposentadoria após o Mundial de 2022, no Catar, deve fazer sua última participação em torneios oficiais pela Argentina. A liista também conta com: