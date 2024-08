Carol e Bárbara viram sobre fortes holandesas e avançam em 1º no vôlei de praia nas Olimpíadas

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

O começo de jogo foi assustador. Depois de começar bem atrás no placar, as brasileiras começaram a reagir na metade da parcial e encostaram com 11 a 10. Mas dois erros fizeram as holandesas novamente abrir três pontos. Carol e Bárbara cresceram na defesa e começaram a rondar o empate ao encostar novamente, com 14 a 13. Um erro de saque de Carol para fora, com desafio perdido, deixou as europeias em boa vantagem de 17 a 14 na parcial.

As brasileiras ainda falharam a seguir e se viram obrigadas ao pedido de tempo para tentar salvar um set perdido. Encaixaram dois pontos seguidos e na hora de embalar, novo apagão e 21 a 16. Com a vaga já garantida, o jogo era apenas um treino de luxo para os mata-matas. Mas as brasileiras queriam brindar a empolgante torcida com um jogo melhor e voltaram arrasadoras no segundo set, logo emplacando 4 a 0. Após grande defesa, enorme festa ao ampliar para 13 a 9 em lindo lobby.

As holandesas, com cara de poucos amigos, não sabiam como frear o bom momento do Brasil. A vibração trocou de lado e 15 a 9 no placar em bola na antena. As holandesas que pouco produziam, esboçaram uma reação ao diminuir para 18 a 16 após ace de Stam. Bárbara acertou o ataque e depois Carol bloqueou para garantir quatro set points. A largada deixou o jogo em 1 a 1 com 21 a 17.

O terceiro set começou como o primeiro, com as europeias apostando na força. Stam cravou para colocar 4 a 2 no placar. Em set mais curto, deixar as adversárias dispararem era um risco. Ciente disso, as brasileiras cresceram muito, virando com seis pontos seguidos, sendo dois aces, uma bola na rede após enorme rali e ataque para fora.

Em jogo diante de rival potente, nada de cantar vitória antes da hora. As holandesas fizeram três pontos seguidos, obrigando as brasileiras a novo pedido de tempo com a vantagem reduzindo para 10 a 8. A reta final foi emocionante, com as brasileiras conseguindo manter vantagem até Bárbara anotar 14 a 11. A Holanda buscou o 14 a 14.

As brasileiras tiveram o contragolpe no quarto match point na partida e não fecharam. Ainda permitiram a virada para 16 a 15. Salvaram dois match points e em um ponto de saque da Bárbara reassumiram o placar, com 18 a 17. O bloqueio de Carol garantiu o sofrido triunfo.