Casemiro começa no banco e faz estreia em vitória do United contra o Southampton 

Equipe comandada por Erik ten Hag engatou a segunda vitória consecutiva e assumiu momentaneamente a sexta colocação da Premier League; gol da partida foi marcado por Bruno Fernandes

Adrian Dennis/AFP Casemiro fez sua estreia pelo Manchester United neste sábado, 27



Depois de vencer o Liverpool por 2 a 1, na segunda-feira, 22, o Manchester United engatou a segunda vitória consecutiva na Premier League, bateu o Southampton por 1 a 0, fora de casa, e assumiu momentaneamente a sexta colocação do campeonato inglês. A partida foi marcada pela estreia de Casemiro. O volante da seleção brasileira, que deixou o Real Madrid nesta janela de transferências, começou o confronto no banco, mas entrou aos 34 minutos do segundo tempo, no lugar do meia Elanga. O astro Cristiano Ronaldo também foi para o jogo apenas na etapa complementar, quando substituiu o inglês Sancho, aos 22 minutos. O gol do confronto foi marcado pelo português Bruno Fernandes, que completou uma bela jogada feita pelo lado direito, após um cruzamento de seu compatriota, o lateral Diogo Dalot. Apesar do resultado positivo, os Red Devils passaram sufoco nos minutos finais. Jogando no St. Mary’s Stadium e empurrado pelo seu torcedor, o Southampton teve pelo menos quatro chances de balançar as redes do United. Aos 20 minutos, o goleiro De Gea fez uma linda defesa e evitou o gol do volante Lavia. Já nos acréscimos, o atacante Mara quase marcou um golaço de bicicleta – a finalização foi interceptada por Bruno Fernandes. Na próxima rodada, o Manchester, comandado pelo técnico Erik ten Hag, visita o Leicester, na quinta-feira, 1º, no Leicester Stadium. O Southampton, por sua vez, joga mais uma vez diante de sua torcida: na terça-feira, 30, os Saints recebem o Chelsea, às 15h45.