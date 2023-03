Casimiro critica nome de novo canal de Galvão Bueno no YouTube: ‘Uma merd*’

Cazé exaltou o ex-narrador da TV Globo, mas reprovou o nome ‘Canal do GB’

Reprodução/Instagram/@casimiro Casimiro é um dos maiores streamers do Brasil



Casimiro Miguel, um dos principais streamers do Brasil, exaltou a estreia de Galvão Bueno no YouTube, no último sábado, com o amistoso da seleção brasileira contra o Marrocos. Cazé, entretanto, criticou a escolha do narrador pelo nome do canal. “Galvão Bueno, pra você diretamente essa mensagem. Canal do GB? Com todo respeito, alguém contou pra você que isso é jovem e moderno? Pô, é uma merda esse nome, Galvão”, disparou o jovem. “Tu é o Galvão Bueno. Ninguém te procura por GB. É Galvão Bueno. Canal do Galvão. Mas às vezes é complicado. O Galvão é pica. Só que às vezes chega essa galera e fala ‘não, vamos fazer um negócio diferente’. Fica a minha indignação só a isso. Eu não vi a transmissão no canal do GB, eu tava dormindo, não vi o jogo do Brasil, só o final, e, sinceramente, era melhor nem ter visto esse final”, acrescentou, falando da derrota para os marroquinos. Galvão atingiu cerca de 1,5 milhão de espectadores simultâneos e viu seu canal superar a marca de 500 mil usuários inscritos.