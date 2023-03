Campeão de tudo com a Argentina, Messi pode chegar ao 100º gol pela seleção nesta terça-feira 

Craque estará em campo no amistoso diante de Curaçao, marcado para esta às 20h30 (de Brasília), em Santiago del Estero

FRANCK FIFE / AFP Lionel Messi é o maior artilheiro da Argentina de todos os tempos



Lionel Messi faturou todos os títulos possíveis com a seleção argentina. Ainda no início da carreira, o atacante foi fundamental nas conquistas do Mundial Sub-20 (2005) e dos Jogos Olímpicos (2008). Depois de um longo período sem títulos e incertezas, o argentino levou a Albiceleste às glórias na Copa América (2021) e na Finalíssima (2022). A taça que ficará marcada para a história, entretanto, foi obtida no final do ano passado, no Catar. Na última Copa do Mundo, o astro conduziu o país ao troféu com grandes atuações, marcando gols e dando assistências fundamentais para o tricampeonato. Nesta terça-feira, 28, o “Extraterrestre” pode acrescentar mais um belo capítulo em sua história com a Argentina. No amistoso diante de Curaçao, em Santiago del Estero, o craque tem a possibilidade de chegar aos 100 gols representando seu país – a bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).

Atualmente, Lionel Messi soma 99 gols com a camisa da seleção argentina. O último foi marcado na vitória por 2 a 0 sobre o Panamá, na semana passada, no reencontro da equipe dirigida por Scaloni com os torcedores, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Na ocasião, o atacante também comemorou seu tento de número 800 na carreira. Maior artilheiro da história da Albiceleste, o astro ainda não descartou jogar uma sexta Copa do Mundo, em 2026 – o torneio será sediado por Estados Unidos, México e Canadá. Caso dispute o campeonato, o astro será o primeiro atleta a jogar seis Mundiais. Na seleção principal desde 2005, ele participou das últimas cinco competições da Fifa (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022). Além do título na edição passada, ele soma um vice na Copa de 2014.