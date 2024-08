Cátia e Joyce Oliveira fazem história e irão disputar primeira medalha do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris

A semifinal está marcada para esta sexta-feira (30), às 7h, no horário de Brasília

Silvio Avila/CPB Elas disputam uma medalha de prata ou ouro



Cátia Oliveira e Joyce Oliveira conquistaram a primeira medalha do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, ao vencerem as egípcias Ola Soliman e Fawzia Egy Elshamy por 3 sets a 0, com parciais de 11/1, 11/7 e 11/4. A vitória, ocorrida nesta quinta-feira (29), garantiu à dupla uma vaga na semifinal da categoria WD5, que é destinada a atletas cadeirantes. A semifinal está marcada para esta sexta-feira (30), às 7h, no horário de Brasília. Com essa vitória, Cátia e Joyce asseguraram pelo menos um terceiro lugar, já que não há disputa de bronze na modalidade. Para avançar à final, elas precisarão enfrentar a equipe sul-coreana, composta por Su Yeon Seo e Jiyu Yoon, que é a cabeça de chave número 1. Se vencerem, a final será realizada às 16h.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na mesma categoria, outra dupla brasileira, formada por Carla Maia e Marliane Santos, não teve a mesma sorte e foi eliminada nas quartas de final. Além disso, outras três duplas do Brasil também competiram nesta quinta-feira. Luiz Manara e Cláudio Massad venceram os espanhóis Jorge Cardona e Ander Cepas por 3 sets a 1 na categoria MD 18.

As próximas competições do Brasil incluem Lucas Arabian e Cátia Oliveira, que enfrentarão os chineses Panfeng Feng e Ying Zhou às 12h45, na categoria de duplas mistas XD7. Em seguida, Luiz Manara e Danielle Rauen jogarão às 14h15, e Paulo Salmin e Bruna Alexandre competirão às 15h45, ambos na categoria XD17, mas ainda sem adversários definidos.

COM A PALAVRA, AS MEDALHISTAS 🥇🥈🥉 Cátia Oliveira e Joyce Oliveira avançaram para as semifinais e já têm pódio garantido em 🇫🇷 #Paris2024 Amanhã (30) elas enfrentam dupla 🇰🇷coreana em busca da vaga na final das Duplas WD5 VAMOS! 🔥 pic.twitter.com/Ew5CxEV5vm — CBTM (@CBTM_TM) August 29, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Tamyres Sbrile