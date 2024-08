Liverpool anuncia a contratação do atacante italiano Chiesa e se reforça para a temporada

Durante quatro temporadas atuando na Juventus, da Itália, Chiesa alcançou a marca de 32 gols em 131 jogos

Reprodução/ Twitter @EURO2020 Em seu currículo, ele tem duas Copas da Itália e um troféu da Supercopa



Um dos destaques da seleção da Itália, o atacante Chiesa agora está a serviço do Liverpool. O clube inglês anunciou nesta quinta-feira (29) a contratação do jogador na intenção de fazer frente aos rivais Manchester City, Arsenal e Manchester United na corrida pelos títulos da temporada. A transferência foi sacramentada diante de altas cifras: um total de 15 milhões de euros (algo próximo de R$ 94 milhões). Aos 26 anos, o jogador assinou um vínculo de quatro temporadas. Nas redes sociais, o Liverpool estampou uma foto do atleta segurando a camisa do clube com o número 14 às costas. “Estou muito feliz por ser um jogador do Liverpool. Quando o Richard Hughes (dirigente) me perguntou se queria vir, e o técnico me ligou, rapidamente disse que sim. Conheço a história desse clube e o que ele representa para a torcida”, disse o atleta.

Revelado pela Fiorentina, o atacante foi para a Juventus em 2020 e depois ficou em definitivo. Nas quatro temporadas em que esteve atuando pela equipe de Turim foram 131 jogos e 32 gols marcados. Em seu currículo, ele tem duas Copas da Itália e um troféu da Supercopa. Pela seleção, ele fez parte do grupo que conquistou a Eurocopa-2020, que foi realizada em 2021. O grande desafio do Liverpool nesta temporada é tentar quebrar a hegemonia do Manchester City, atual tetracampeão do Campeonato Inglês. Na edição deste ano, o time do técnico Arne Slot vem fazendo um bom início campanha. Com 100% de aproveitamento em duas rodadas, a equipe aparece empatada com seis pontos ao lado do próprio City, do Arsenal e do Brighton.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte