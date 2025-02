Palmeiras anuncia contratação do atacante Vitor Roque

Clube paulista garantiu 80% dos direitos econômicos do atleta, que assinou um contrato de cinco anos; aquisição custou 25,5 milhões de euros, equivalente a R$ 154 milhões

Reprodução/Instagram/@palmeiras Palmeiras confirmou a aquisição do atacante Vitor Roque, de apenas 19 anos, por um valor de 25,5 milhões de euros, equivalente a R$ 154 milhões



O Palmeiras confirmou a aquisição do atacante Vitor Roque, de apenas 19 anos, por um valor de 25,5 milhões de euros, equivalente a R$ 154 milhões. O clube paulista garantiu 80% dos direitos econômicos do atleta, que assinou um contrato de cinco anos. Além disso, a negociação pode incluir bônus que podem chegar a 5 milhões de euros, ou R$ 30 milhões, dependendo do desempenho do jogador. Em sua declaração, Vitor Roque demonstrou entusiasmo por se juntar ao Palmeiras e agradeceu o apoio que recebeu dos torcedores. A transferência foi finalizada após um processo de negociações que envolveu a Real Federação Espanhola de Futebol, a LaLiga e a Fifa, que ajudaram a resolver um entrave jurídico que poderia ter atrasado o negócio.

Antes de se apresentar ao novo clube, o atacante passou por exames médicos em Sevilha. Após a avaliação, ele seguiu para São Paulo, onde formalizou sua assinatura no contrato. Vitor Roque começou sua carreira no Cruzeiro e, em seguida, se transferiu para o Athletico Paranaense, antes de se juntar ao Barcelona. Durante sua passagem pelo Betis, o jovem jogador se destacou como vice-artilheiro, anotando sete gols em 33 jogos.

