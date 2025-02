Memphis Depay é pré-convocado para defender seleção da Holanda nas quartas da Liga das Nações

Lista final pode ser alterada até a data dos jogos, nos dias 20 e 23 de março; convocação não tiraria o atacante do Corinthians de uma eventual decisão do Campeonato Paulista

VICTOR FROES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Memphis, do Corinthians, na partida de volta contra o Universidad Central, da Venezuela, pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores



Memphis Depay, jogador do Corinthians, foi pré-convocado para a seleção da Holanda, que se prepara para as quartas de final da Liga das Nações. Os confrontos estão agendados para os dias 20 e 23 de março, onde a equipe enfrentará a Espanha em partidas de ida e volta. O técnico Ronald Koeman tem acompanhado de perto o desempenho do atleta no Brasil, observando tanto os treinos quanto uma partida do Corinthians na Copa Libertadores. As finais do Campeonato Paulista estão agendadas para os dias 16 e 27 de março. Ou seja, se o Timão conseguir chegar à decisão, o holandês não será desfalque.

Vale lembrar que a lista final dos convocados pode ser alterada até a data dos jogos. Depay não atua pela seleção desde julho do ano passado, mas é um dos principais goleadores da história do futebol holandês, com um total de 46 gols marcados. Sua experiência e habilidade são esperadas para contribuir com a equipe nas próximas partidas.

Desde sua chegada ao Corinthians, Memphis tem se destacado em campo, acumulando um total de oito gols e oito assistências em 24 partidas disputadas. Seu desempenho tem sido fundamental para o time, e sua convocação para a seleção é um reconhecimento de sua boa fase — apesar das críticas pela vida extracampo e alguns maus jogos recentes. A expectativa é alta para que ele possa retornar à seleção e ajudar a Holanda em sua busca por vitórias.

A presença de Depay na seleção pode trazer um impacto significativo, considerando sua trajetória e habilidade. A torcida holandesa aguarda ansiosamente para ver como o jogador se sairá nos confrontos decisivos contra a Espanha, que prometem ser desafiadores. A preparação da equipe e as escolhas do técnico serão cruciais para o sucesso da seleção na Liga das Nações.

