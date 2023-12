CBF é alvo de invasão de dados em sua rede e tem documentos furtados

Entidade acionou autoridades e está tomando as medidas cabíveis para punição dos criminosos

Reprodução Imagem mostra a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que sofreu uma tentativa de invasão em sua rede, na noite desta sexta-feira, 1º, que comprometeu parte do sistema. Segundo o comunicado, “apesar de contar com robustos mecanismos de proteção de dados” a CBF identificou uma provável intrusão criminosa em seus dispositivos conectados à rede da entidade. “Este ato resultou na subtração (furto) de alguns documentos, que, lamentavelmente, foram também alvo de falsificação/adulteração. Na ação, os criminosos se apropriaram da base de documentos, que foram falsificados ou fraudados”, afirmou a nota. De acordo com a entidade, a invasão configura crimes previstos nos artigos 154-A e 299 do Código Penal. A CBF diz que está “tomando medidas proativas e imediatas e notificando as autoridades policiais competentes para a adoção de todas as providências que a lei exige”.

A legislação pune o furto, a falsificação e a utilização por terceiros de documentos privados. “Reforçamos nosso compromisso com a integridade dos dados e garantimos que estamos cooperando integralmente com as autoridades para a rápida resolução desse incidente. Além disso, a CBF está periodicamente revisando e fortalecendo seus protocolos de segurança cibernética para prevenir futuros ataques e garantir a proteção adequada de nossos sistemas”, finalizou o comunicado da CBF.