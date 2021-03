Cenário cai em cima de apresentador durante programa; assista

Carlos Orduz foi atingido durante a apresentação do programa ESPN Rádio, da Colômbia, na noite de terça-feira, 9; o jornalista não sofreu nenhuma fratura e se encontra bem

Reprodução/Twitter/Jhon Hoyos Momento em que parte do cenário cai e atinge Carlos Orduz



O jornalista Carlos Orduz foi atingido por uma parte do cenário que caiu em sua cabeça durante a apresentação do programa ESPN Rádio, da Colômbia, na noite de terça-feira, 9. Orduz fazia parte da mesa redonda com mais seis colegas quando o incidente aconteceu. Francisco J. Velez, o âncora do programa, havia passado pela bancada atrás do colega segundos antes do cenário despencar. É possível ouvir alguém se queixando de dor, mas a câmara logo foca no âncora, que chama os comerciais.

Em suas redes sociais, Orduz fez um depoimento em vídeo para provar que estava bem. “Com respeito ao incidente que aconteceu esta noite, sobre a queda do programa ESPN Rádio, quero dizer a vocês que estou bem. Já me atenderam e não aconteceu nada além do susto”, relatou o jornalista esportivo. Orduz afirmou que está com apenas um hematoma e dor pelo choque no nariz. O âncora também se pronunciou após o programa. “Nosso companheiro Carlos Orduz, depois de um check-up, se encontra bem, graças a Deus”, alegou. Em seus vídeos, ambos agradeceram a preocupação do público com Orduz.

Confira o momento do incidente: