Wesley destaca superação e projeta Palmeiras x Flamengo: ‘Vamos ver quem é o melhor’

Em entrevista exclusiva ao ‘Esporte em Discussão’, o atacante palmeirense recordou o momento em que sofreu uma grave lesão no joelho, comemorou o título na Copa do Brasil e ainda falou da expectativa de enfrentar o Rubro-Negro na Supercopa

O atacante Wesley, do Palmeiras, ficou de fora dos gramados por cerca de quatro meses após sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo. O jovem de 21 anos, porém, lutou contra o tempo, retornou aos treinamentos no final da temporada e ainda conseguiu ser a estrela do Alviverde na decisão da Copa do Brasil, quando abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, que deu o tetracampeonato ao clube paulista. Em entrevista exclusiva ao programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, o atleta recordou o período difícil longe do campo e destacou a sua superação.

“No começo da lesão, eu confesso que não estava acreditando. Me perguntava o motivo disso tudo. No dia seguinte, o médico conversou comigo. Eu entreguei na mão de Deus e tive apoio do clube e da minha família. Minha esperança sempre foi jogar a final da Copa do Brasil”, disse Wesley, na edição desta terça-feira, 9. “Quero agradece aos diretores e ao presidente por estarem juntos comigo. Estão juntos no dia a dia, chamando de canto, dando instruções e tentando deixar a gente mais leve para poder fazer o que a gente sabe, que é jogar futebol”, complementou o atacante.

Wesley, agora, conta que espera continuar “decolando” no Palmeiras, ganhando mais oportunidades na temporada 2021. Por isso, à Jovem Pan, o atleta já projetou a decisão da Supercopa do Brasil, diante do Flamengo, o atual vencedor do Brasileirão, marcada para o dia 11 de abril, em local ainda indefinido. “É um clássico do futebol brasileiro. Hoje, tem essa rivalidade. São os times a serem batidos. No dia 11 de abril, que vença o melhor. Vamos ver que é o melhor. É mais um jogo especial para a gente”, completou o jogador, que agradeceu Vanderlei Luxemburgo por lhe dar espaço no começo da temporada passada.

Assista à entrevista abaixo: